Un calciatore che ha fatto sognare città intere e diverse province a suon di gol e prestazioni indimenticabili. Suo il celebre trenino che dalle parti di Bari (e non solo) ricordano ancora con grande orgoglio e nostalgia. Igor Protti alza bandiera bianca dopo una lunga lotta con un male che lo ha deblitato rapidamente e non ha lasciato scampo. L'ex centravanti ci lascia a soli 58 anni. Igor, però, ha voluto lasciare un ultimo messaggio a tutte le persone che lo hanno accompagnato durante la sua carriera ed è arrivato puntuale sui social network. Ecco le parole del centravanti italiano che ha scritto la storia di alcune delle nostre piazze più prestigiose.

Le parole di bomber Protti

I numeri del bomber

"Con immenso dolore la famiglia comunica che. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.” Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza".Una grande perdita per il calcio italiano, con un centravanti che tra anni 80, 90 e primissimi 2000 ha messo a referto 246 gol in carriera per oltre 600 presente diventando un punto di riferimento di tutto il calcio italiano anche nelle sue ultime stagioni con il Livorno.con 24 reti che nell'ultima stagione nella massima serie dove impiegato con il contagocce ha messo a referto comunque sette e fondamentali reti.