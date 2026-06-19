L'estremo difensore bianconero sembrerebbe essere pronto per una nuova stagione con la maglia dell'Udinese. Dopo un po' di annate tra alti e bassi, quello che arriverà è definibile come il campionato della verità. Un team che ha voglia di alzare l'asticella e che all'interno della sua rosa ha talenti di primissimo livello che non solo vuole tenere, ma a cui vuole affiancare altri giovani di grandissima prospettiva. I 130 anni dell'Udinese si spera siano un'annata di primissimo livello e che permettano al club di poter fare il tanto sperato salto di qualità che manca da più di un decennio. Adesso, però, passiamo alle dichiarazioni di Maduka Okoye che parla del suo futuro.

Le parole di Maduka Okoye

Maduka Okoye

Intervistato nel corso di queste ore, ha fatto il punto su questa stagione e sul futuro a Transfermarkt. Passiamo subito alle sue dichiarazioni: "Sono davvero contento di giocare all'Udinese. Apprezzo l'associazione, tutti i dipendenti ed anche la città che è diventata una mia seconda casa". Ha poi continuato: "Ho ancora degli obiettivi nella mia carriera, ma ad essere sincero la mia testa è completamente alla società friulana".

Il punto sul futuro del calciatore

"Io mi diverto ed onestamente guardo davvero poco il futuro. Posso dire che nel calcio le cose cambiano molto rapidamente e se mai dovesse succedere so che il club è ben posizionato per trovare un sostituto. C'è da specificare che al momento. Al momento Okoye ha raccolto qualche interessamento soprattutto nella massima serie del calcio spagnolo e sullo sfondo troviamo anche la Super Lig (prima serie del calcio turco). C'è da capire se effettivamente qualche società proverà l'affondo finale e di conseguenza farà il possibile per arrivare alle prestazioni di un estremo difensore che nella seconda parte di stagione(a dismisura)