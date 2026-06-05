L'Udinese ed il Napoli sono sempre molto attente agli affari che si potrebbero chiudere di sessione in sessione. Sono diversi i calciatori bianconeri che piacciono alla proprietà partenopea, ma prima di provare qualsiasi tipo di affondo deve essere chiara quella che sarà la prossima guida tecnica. Allo stesso tempo l'Udinese prova ad anticipare i tempi e pare aver messo sotto osservazione un nuovo difensore centrale che potrebbe entrare all'interno della rosa in caso di partenza da parte di Oumar Solet. Non possiamo fare altro che passare a tutti i dettagli su questo affare che potrebbe prendere quota da un momento all'altro.

Il difensore che piace all'Udinese

Rasmus Hojlund e Oumar Solet

Il difensore centrale che la squadra del Friuli Venezia Giulia ha messo sotto osservazione è Nosa Obaretin secondo TuttoMercatoWeb. Un calciatore che al momento non sa ancora quello che sarà il suo futuro e tutto dipenderà dal nuovo tecnico, non dimentichiamo che ad oggi è ancora tutto da scrivere visto che Max Allegri pare essere in netto vantaggio ma non è ancora detta l'ultima parola su questo affare. Obaretin ha un valore di circa cinque milioni di euro e di conseguenza potrebbe essere solo una questione di tempo prima che si possa arrivare ad una conclusione definitiva.