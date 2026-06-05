L'Udinese sa che deve vivere una sessione di mercato al cardiopalma, visto che sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare definitivamente la squadra allenata da mister Kosta Runjaic. In pole position, al momento, sembra esserci il difensore centrale Oumar Solet. Perno centrale nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ma soprattutto difensore che ha raccolto una crescita importante di stagione in stagione. Adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti ed iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano, probabilmente con una big. Non perdiamo un secondo e passiamo anche alle dichiarazioni di un altro difensore che ha vestito per tanti anni la maglia bianconera: Felipe Dal Bello.

Le parole del difensore centrale

Felipe Dal Bello

L'ex difensore sia di Inter che di Udinese ha commentato in questo modo la possibile partenza, verso una big, di Oumar Solet: "Tecnicamente è fortissimo e quando gioca come centrale di destra o di sinistra è incredibile. Rincarna alla perfezione il modello di difensore moderno ed è quello che quasi tutte le squadre cercano sul mercato. A volta da la sensazione di andare in avanti, perché dietro è consapevole delle sue qualità e finisce quasi per annoiarsi. Non è un centrale di difesa a tre, ma può sicuramente diventare un calciatore importante per l'Inter". Passiamo a quelle che potrebbero essere le cifre dell'affare.

Le cifre dell'affare Oumar Solet

Una trattativa decisamente importante e che l'Udinese non ha intenzione di chiudere per meno di 25 milioni di euro. Il prossimo passaggio sarà quello del rinnovo per il calciatore francese, prima della. L'Inter resta la favorita numero uno per assicurarsi le prestazioni di un talento che davvero è pronto per dire la sua anche in un top team e per tornare a sentire