L'Udinese sta già lavorando intensamente sul mercato in entrata ed in uscita, sono diverse le richieste nei confronti della società bianconera che deve fare la differenza sul campo ma soprattutto cercare di tenere tutti i suoi elementi più importanti. Tanti sono i calciatori messi sotto osservazione, anche da team di media classifica in Serie A. L'ultimo in ordine cronologico è Jurgen Ekkelenkamp. Il talento olandese non vede l'ora di poter dire la sua sul campo da gioco sempre in bianconero a meno che non arrivi un'offerta davvero incredibile per le sue prestazioni. Passiamo ai dettagli ed alle due società che si sono mostrate fortemente interessate.

Le due società interessate

Davis ed Ekkelenkamp

In pole position sembra esserci la Fiorentina, visto che da qualche giorno ha chiesto informazioni per le prestazioni del centrocampista ex Herta Berlino ed Ajax. Un'affare che non ha ancora spiccato il volo ed anzi ci vorrà diverso tempo prima che possa effettivamente prendere quota. La seconda squadra che sembra aver messo sotto osservazioni le giocate di un talento di questo tipo è il Genoa di mister Daniele De Rossi. Il club rossoblù ha perso Ruslan Malinovski a parametro zero e vede nell'olandese il giusto profilo per ovviare a questa assenza. Passiamo al costo di un'ipotetica operazione.

Il valore del centrocampista olandese

l'Udinese

Sempre secondo le maggiori testate giornalistiche, si parla di un affare che potrebbe aggirarsiUna cifra che sembra riduttiva per l'apporto che Ekkelenkamp ha dato alla società del Friuli Venezia Giulia nel corso di questa annata. Non dimentichiamo che sonoe tutti di una certa importanza. Adesso non resta che attendere una vera e propria offerta e la conseguente risposta da parte della società bianconera. Ad oggi, però, Ekkelenkamp resta un