La dirigenza friulana è al lavoro per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Mentre la squadra in questi giorni è impegnata nel ritiro estivo di Lienz, gli uomini di mercato dell’Udinese sono impegnati su vari fronti di mercato. L’intenzione infatti è quella di consegnare a mister Runjaic una squadra sempre più competitiva.

Interesse per Abel Ruiz

Nelle ultime ore, indiscrezioni dalla Spagna parlano di un interesse del club friulano per Abel Ruiz, attaccante di proprietà del Girona

Il centravanti classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Valencia, prima di trasferirsi al Barcellona nel 2012. Con i blaugrana fa tutto il percorso delle selezioni giovanile e il suo esordio in prima squadra arriva nella stagione 2018/19. Dopodiché si trasferisce a titolo definitivo al Braga.

Dopo cinque stagioni in Portogallo, l'attaccante fa ritorno in Spagna vestendo la maglia del Girona, club che detiene tutt'ora il suo cartellino. La società catalana sembrerebbe non ritenere incedibile Abel Ruiz, motivo per il quale sarebbe disposto a cederlo nel caso arrivasse un'offerta congrua al suo valore di mercato.

La dirigenza friulana starebbe quindi valutando l'operazione per portare in Italia il centravanti spagnolo, un colpo che sicuramente porterebbe entusiasmo e fiducia tra i sostenitori bianconeri,