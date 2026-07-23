Terminata l’avventura in prestito al Palermo, Rui Modesto ha fatto rientro in Friuli. Il centrocampista classe 1999, sembrerebbe però non rientrare nei piani tattici dell’Udinese e per tale motivo la dirigenza friulana è al lavoro per trovargli una sistemazione.

L’interesse del Rakow

Stando a quanto viene riportato dal portale polacco Weszlo, sul centrocampista ci sarebbe una manifestazione di interesse da parte della Polonia. Ricordiamo, che già nella scorsa stagione il calciatore era stata vicino al trasferimento in un club di Ekstraklasa, la massima serie del campionato polacco.

L'Udinese per lasciare partire il proprio giocatore chiede una cifra vicina ai 3 milioni. La dirigenza friulana cerca quindi dí monetizzare dalla sua cessione e resta in attesa delle prime offerte ufficiali.

Nelle ultime ore, il Rakow club della massima serie polacca, ha chiesto informazioni per il calciatore. Il club polacco si starebbe informando per capire la disponibilità del giocatore per un eventuale trasferimento in Polonia. Qualora il classe 1999 mostri segnali d’apertura, la trattativa potrebbe procedere e chiudersi nelle prossime settimane.