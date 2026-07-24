L'Udinese ha dato ufficialmente il via al suo ritiro in terra austriaca. Da mercoledì 22 luglio i bianconeri si sono riuniti a Lienz per proseguire la preparazione estiva in vista della stagione 2025/2026, dopo le prime settimane in cui sono allenati al centro sportivo Bruseschi.

Nel corso di questi giorni in terra austriaca, la squadra friulana affronterà diverse formazioni, con l’obiettivo di prendere ritmo e collaudare i nuovi meccanismi di gioco. Dopo il 2-2 in rimonta contro i croati del NK Istra, l'Udinese scenderà in campo oggi a Mittersill contro lo Swansea, club che milita nella seconda serie inglese.

Dove vedere il match in tv

Udinese e Swansea si affronteranno venerdì 24 luglio, in un match in programma a Mittersill con calcio d'inizio alle ore 13. Il test amichevole sarà trasmesso in diretta tv e streaming da TV12.