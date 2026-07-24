Udinese Calcio e Crich proseguiranno a collaborare per le prossime due stagioni. L’azienda italiana continuerà quindi a essere l'Official Training Kit Partner della squadra fino al 2028.

Il comunicato del club bianconero

“Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Crich, che continuerà a essere Official Training Kit Partner del Club per le prossime due stagioni, fino al termine della stagione 2027/2028. Il rinnovo dell'accordo testimonia la volontà di dare continuità a una collaborazione che, fin dal suo avvio, ha saputo unire due realtà accomunate da tradizione, qualita e costante ricerca dell'eccellenza. La presenza del marchio Crich sul training kit della Prima Squadra rappresenta il simbolo di un rapporto fondato su fiducia reciproca e obiettivi condivisi".