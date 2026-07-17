L’Udinese continua a valutare e monitorare con molta attenzione i possibili colpi in entrata, per consegnare a mister Runjaic una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, ha preso quota la pista che porta a Filippo Terracciano. Il terzino destro classe 2003, è rientrato al Milan dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese.

Nonostante la retrocessione in Serie B da parte dei grigiorossi, il difensore ha disputato una buona stagione, dimostrando così il suo percorso di crescita e affidabilità. A dimostrazione di tutto ciò, parlano anche i numeri stagionali:36 presenze e 2 reti messe a segno.

Dettagli e costi dell’operazione

Ad oggi il difensore si sta allenando con il resto dei compagni sui campi di Milanello, ma il suo destino sembra essere lontano dalla squadra rossonera.

I friulani sono alla ricerca di un elemento valido, pronto subito, con margini di crescita. Il classe 2003 risponde perfettamente alle esigenze dell’Udinese, avendo già maturato esperienza in Serie A con la maglie del Verona e della Cremonese. Inoltre può ricoprire più ruoli nella linea difensiva e i suoi costi sono ancora contenuti.

Il Milan valuta il cartellino del terzino attorno ai 5 milioni di euro e resta in attesa delle prime offerte ufficiali. Sarà compito della dirigenza friulana decidere se affondare il colpo oppure virare su altri obiettivi.