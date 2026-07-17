La dirigenza friulana, continua a lavorare sulle operazioni in entrata e in questi giorni sta lavorando per consegnare elementi validi al mister Kosta Runjaic. L'ultimo nome che è finito sul taccuino della società bianconera è quello di Matias Siltanen, centrocampista classe 2007 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Djurgården, club che milita nella prima divisione svedese.

Un prospetto di qualità

In patria il classe 2007 viene considerato come uno dei migliori prospetti del calcio svedese, e stando a quanto riporta il Expressen, l’Udinese avrebbe già compiuto i primi passi presentando un’offerta ufficiale.

La prima proposta del club bianconero è di 6 milioni di euro, ora si attende una risposta da parte del Djurgården. Resterà da capire anche la volontà del ragazzo, considerando la giovane età, è probabile che preferisca restare un altro in anno in patria per continuare il percorso di crescita.

L’Udinese resta dunque in attesa e nel frattempo monitora anche altri obiettivi di mercato.