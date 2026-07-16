La stagione 2026/2027 si avvicina sempre di più e l'Udinese ha dato ufficialmente il via alla preparazione per arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della nuova annata. In questi giorni i bianconeri si stanno allenando presso il centro sportivo Bruseschi, dove si incominciano a studiare i schemi e i tatticismi impartiti da mister Runjaic.

Oggi allenamento aperto al pubblico

La società friulana, ha voluto fare un regalo a tutti i suoi sostenitori ed ha voluto ripetere l’iniziativa che è andata in scena anche la scorsa estate.

Nella giornata di oggi, l’Udinese per dare il via alla nuova annata sportiva ha deciso di tenere l’allenamento a porte aperte. Nei campi d'allenamento adiacenti al Bluenergy Stadium i tifosi bianconeri potranno osservare da vicino i propri beniamini a partire dalle ore 18:00, entrando dall'ingresso del settore giovanile.