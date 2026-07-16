La dirigenza bianconera continua a lavorare con molta attenzione in vista della prossima stagione. Proprio su tale fronte, che va segnalato l’interesse dell’Udinese per Gonzalo Tapia, attaccante cileno classe 2002, attualmente di proprietà del Sao Paulo.

Le richieste del club brasiliano e la posizione dell’Udinese

Attualmente, il club brasiliano per privarsi del suo giocatore chiede una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Richiesta che, al momento, viene considerata elevata dall’Udinese.

La dirigenza friulana, apprezza le caratteristiche del nazionale cileno e resta interessata al suo profilo, ma dovrà valutare le condizioni economiche dell'operazione prima di decidere se presentare un'offerta concreta. Le parti sono comunque in contatto per cercare un punto d’incontro e trovare la giusta quadra economica. Seguiranno aggiornamenti.