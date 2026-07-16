Il futuro di Martín Payero con la maglia dell’Udinese resta incerto. II centrocampista argentino ha fatto rientro a Udine dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese, avventura terminata non nel migliore dei modi con la retrocessione del club grigiorosso in Serie B.

Il classe 1998 è rientrato in Friuli e si è rimesso a disposizione della società bianconera, che nelle prossime settimane sarà chiamata a valutare quale sarà la soluzione più adatta per il suo futuro. In questi giorni di ritiro, mister Runjaic farà delle attente valutazioni, dopodiché potremmo capire se Payero potrà ancora giocarsi le sue possibilità con la maglia dell’Udinese.

Ipotesi di un ritorno in Sudamerica

Come sappiamo bene, durante la finestra di calciomercato tutto può succedere e non si può escludere nessuna pista. Qualora Payero non convinca la dirigenza per una sua permanenza a Udine, il club di fronte alla giusta offerta lo lascerebbe partire.

Ad oggi sul centrocampista argentino si registra l’interesse di diversi club sudamericani. Molto importante sarà anche la volontà del giocatore: se opterà per un ritorno in patria oppure continuare in un club europeo. Si attendono novità importanti nelle prossime settimane.