Rientrato all’Udinese dopo la doppia esperienza in prestito tra Hellas Verona e Torino, Enzo Ebosse con molta probabilità lascerà nuovamente la squadra friulana in questa finestra di calciomercato. Il difensore non rientra nei piani tecnici di mister Kosta Runjaic, e per tale motivo il club bianconero è alla ricerca della soluzione migliore per entrambe le parti in causa.

L’interesse del Rakow Częstochowa

Secondo quando riporta il portale polacco, il difensore classe 1999 potrebbe far ritorno in. Ricordiamo infatti cheha già giocato nella massima serie polacca con la maglia delloper un prestito semestrale nel 2025.

Il camerunense sarebbe finito nel mirino del Rakow Częstochowa, club che più di tutti sarebbe interessato ad assicurarsi il cartellino del difensore. Ad oggi non c’è ancora nessuna trattativa ufficiale, ma qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua dalla dirigenza friulana, Ebosse potrebbe far ritorno in Polonia. I prossimi giorni potranno riservarci delle importanti novità.