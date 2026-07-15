“Il gol era regolare, chiudete il calcio!”: le reazioni dei tifosi a Udinese-Juventus

Dopo l’ufficialità del trasferimento alla Fiorentina, Arthur Atta ha salutato il club e i sostenitori friuliani per l’affetto dimostratogli in questi due anni. Il centrocampista francese, ha affidato il proprio pensiero ad una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram. Leggiamo le parole dell’ex centrocampista bianconero.

Il messaggio di Atta

Di vedervi sempre con il vostro sostegno.

Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro.

Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi.

Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza.

Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi.

Grazie di cuore a tutti”.