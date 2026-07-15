Oumar Solet continua a catturare l’interesse di diversi top club europei. Proprio su tale fronte, che sul difensore si registra un forte interessamento da parte di un club della Premier League.

Stando infatti a quanto riporta Il Messaggero Veneto, il centrale francese sarebbe finito nel mirino del Leeds, club che nella scorsa stagione ha prelevato dalla società friulana Jaka Bijol.

La richiesta dell’Udinese

Sempre in merito a quanto riporta il quotidiano, la società inglese avrebbe già allacciato i primi contatti con l’entourage del difensore. Al momento l’sembrerebbe partire da una richiesta di, una cifra ritenuta congrua dalla dirigenza friulana che al momento non ha fretta di vedere e resta in attesa di una prima offerta ufficiale.

Ricordiamo che su Solet si sono mosse anche l’Inter e la Juventus, che nelle scorse settimane hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi. Le prossime settimane saranno quindi importanti per conoscere il futuro del classe 2000.