Mercato Udinese – Caressa contro i friulani: “Cosa preferisce la società…”

Il direttore di Sky Sport ha detto la sua riguardo la campagna acquisti del team bianconero. Scopri quale voto è stato assegnato in pagella

Il giornalista di Sky Fabio Caressa ha fatto il punto sul mercato di tutte le squadre del nostro campionato. Non è mancato un voto anche all'Udinese di mister Andrea Sottil e della famiglia Pozzo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo con tutte le dichiarazioni nei confronti della squadra del Friuli Venezia Giulia.

"Salvezza tranquilla"

"La società preferisce tenere una squadra che dovrebbe raggiungere una salvezza tranquilla anche per ciò che abbiamo visto l'anno scorso, soprattutto nella prima parte e quindi non hanno fatto grandi spese". Il voto finale assegnato al mercato dei bianconeri è stato un cinque. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti gli aggiornamenti sull'affare Pereyra <<<