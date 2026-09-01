L'Udinese sfida il Venezia nei sedicesimi di Coppa Italia. Ecco dove seguire il match in programma al Bluenergy Stadium.
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Dopo il successo conquistato a Monza, l'Udinese è pronta per una nuova sfida. I bianconeri tornano infatti in campo al Bluenergy Stadium per affrontare il Venezia dell'ex Giovanni Stroppa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con in palio un posto agli ottavi contro l'Atalanta.
Quando si gioca Udinese-Venezia
Il match è in programma mercoledì 2 settembre alle ore 18.00 al Bluenergy Stadium. L'Udinese proverà a conquistare il passaggio del turno dopo il positivo avvio di stagione, mentre il Venezia cercherà il colpo in Friuli per continuare il proprio cammino nella competizione.
Dove vedere Udinese-Venezia in TV e streaming
La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, al canale 6 del digitale terrestre.
Per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo attraverso la piattaforma Mediaset Infinity, disponibile su dispositivi mobili e altri device compatibili.
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