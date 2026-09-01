Lazar Jovanovic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese. Il talento serbo, classe 2006, arriva a titolo definitivo dallo Stoccarda e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Esterno offensivo versatile, capace di agire anche sulla trequarti e da attaccante, rappresenta un nuovo importante rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di Kosta Runjaic.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Un mix di talento, inventiva e qualità per la trequarti bianconera: Lazar Jovanovic è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il serbo arriva dallo Stoccarda a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

Giocatore versatile in grado di agire da esterno su entrambe le corsie, sulla trequarti e anche da attaccante, fornirà a mister Runjaic diverse soluzioni di gioco.

Jovanovic nasce il 30 novembre 2006 a Novi Sad. Cresce proprio con il club della sua città con cui si mette immediatamente in evidenza nella stagione 22/23 segnando ben 16 gol in 25 presenze in Kadetska Liga. Nella stagione seguente debutta in prima squadra segnando un gol in 16 partite di Superliga serba ad appena 16 anni. Lo nota subito la Stella Rossa che lo porta a Belgrado nell'estate 2024. In quell'annata gioca 5 partite segnando un gol in campionato, competizione poi vinta dai suoi, e si mette in evidenza anche in UEFA Youth League segnando un gol in 5 presenze.

Nel gennaio 2025 va in prestito all'OFK Belgrado con cui segna ben 4 reti in 15 partite giocate. Finisce, così, sul taccuino dello Stoccarda che lo porta in Bundesliga. Con la maglia dei biancorossi gioca, nell'annata 25/26, 3 partite in Bundesliga e 3 in Europa League raggiungendo la qualificazione in Champions League.

È un punto fermo della nazionale Under 21 del suo Paese con cui vanta una rete in 5 presenze. Ha collezionato anche 5 presenze con 2 gol con l'Under 19 serba, una presenza con l'Under 18, 8 con 4 gol in Under 17, una rete e 3 gettoni con l'Under 16 e 2 con l'Under 15.

Per questo grande talento ora si aprono le porte della casa bianconera.

Benvenuto Lazar”.