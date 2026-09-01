Fra i giocatori in uscita dall'Udinese c'è anche Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno non è più ritenuto centrale nel progetto tecnico di Kosta Runjaic e la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare una soluzione nelle ultime ore di calciomercato.

Il club che si è mosso con maggiore decisione è il Palermo, intenzionato a chiudere la propria sessione di mercato con un altro rinforzo di spessore da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi.

Principio d'accordo tra Udinese e Palermo

Il Palermo fa sul serio per Lovric e i contatti tra le due società hanno già portato a un principio d'accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Anche il centrocampista avrebbe dato il proprio gradimento alla destinazione, trovando inoltre un'intesa sulle condizioni economiche del suo futuro contratto.

L'operazione, però, non è ancora conclusa.

C'è ancora un dettaglio da risolvere

Per arrivare alla fumata bianca manca ancora la soluzione di un ultimo dettaglio. La situazione dovrà essere definita nelle prossime ore, considerando la vicinanza della chiusura della sessione estiva.

Il Palermo vuole regalare un ulteriore tassello di qualità alla squadra e Lovric resta il nome scelto per completare il centrocampo. Se le parti riusciranno a superare l'ultimo ostacolo, lo sloveno potrà lasciare Udine e iniziare la sua nuova avventura alla corte di Inzaghi.