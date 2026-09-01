Saba Goglichidze lascia l'Udinese e passa al Monza in prestito con diritto di riscatto. Il difensore sosterrà oggi le visite mediche.

Riccardo Focolari
- Udine
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Mossa a sorpresa del Monza, che ha chiuso l'operazione per Saba Goglichidze. Il difensore georgiano lascerà l'Udinese per trasferirsi in Brianza in prestito con diritto di riscatto.

Visite mediche già nel pomeriggio

A rivelare l'affare è Gianluca Di Marzio. Goglichidze dovrebbe sostenere già nel pomeriggio le visite mediche, uno degli ultimi passaggi prima della definizione dell'operazione.

Il classe 2004, ex Empoli, era considerato tra i giocatori in uscita dal gruppo di Kosta Runjaic. In estate per il difensore si era parlato anche di una possibile soluzione al Watford.

Una sola stagione in bianconero

Goglichidze saluta l'Udinese dopo appena una stagione. Con la maglia bianconera, il giovane difensore ha collezionato 8 presenze, senza riuscire a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie.

Goglichidze e Bastoni

Ora per lui inizierà una nuova avventura al Monza, dove proverà a trovare maggiore continuità e minutaggio.

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