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Calciomercato Udinese: cessione pronta?

Udinese - Rete di Lazar Samardzic è spettacolare: rivivila / VIDEO

Il momento dell’Udinese è quello che è. La squadra di mister Cioffi mastica amaro dopo lo 0-0 interno contro il Monza perché è diffusa la convinzione che si poteva – e doveva – fare di più. Sarà una salvezza da raggiungere piano piano, un passettino alla volta, con pazienza e fatica. L’ultima sessione di calciomercato non ha aiutato in termini di risorse aggiuntive. Ad eccezion fatta di Lautaro Giannetti che ha già esordito, facendo bene, proprio contro il Monza.

Bene, però, che non si siano persi pezzi preziosi. C’era il rischio di perdere i top della rosa sotto il pressing affascinante e costante delle big italiane. Il Napoli, non è un segreto, è stato in filo diretto con l’Udinese nel tentativo di strappare Samardzic e Perez. De Laurentiis ha fatto un’offerta ma la società friulana è stata brava a non cedere. Ma qualche cessione ci sarà. Anzi, secondo le ultime sarebbe tutto pronto per il primo addio a giugno: leggiamo la notizia >>>

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