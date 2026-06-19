Tutt'altro che scritto il futuro di un calciatore decisamente importante per l'Udinese, ma anche per il panorama italiano. Talento di primissimo livello che ha tutte le qualità per sfondare, ma di stagione in stagione riesce sempre ad avere qualcosa che manca per il definitivo salto di qualità. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo che al momento non è ancora riuscito a trovare una quadra contrattuale, nonostante il rinnovo con l'Udinese e l'attaccante scontento per un contratto che è assicurato fino al 2029. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse da parte dei rossoneri di Milano, con l'agente Vigorelli avvistato a Casa Milan. Salvo clamorosi colpi di scena, però, c'è un nuovo inserimento in questa trattativa.

La nuova squadra su Zaniolo

Kamara e Zaniolo

Il centrocampista offensivo non fa mistero e di conseguenza è disposto a trattare ed aprire ad una nuova opzione contrattuale ed anche un addio in caso. Come detto non solo i rossoneri, visto che nelle ultime ore sembra prendere quota anche la pista che potrebbe portare ai bianconeri di Torino. Luciano Spalletti conosce bene Nicolò Zaniolo per via dell'affare Nainggolan e potrebbe rivolerlo con se per rilanciarlo a tutti gli effetti nel calcio e renderlo un attaccante o meglio seconda punta praticamente unica.

La richiesta dell'Udinese

I bianconeri di Udineed al momento non hanno intenzione di svenderlo, nonostante i mal di pancia. La situazione non è semplice ed infatti l'Udinese gestito dalla famiglia Pozzo potrebbe arrivare a chiedere fino a 30 milioni di euro,vieneper tutti. Adesso non resta che attendere l'evolvere di questo affare e di conseguenza se si arriverà ad una conclusione positiva sotto tutti i punti di vista.