I bianconeri di Udine continuano a lavorare sul campo da gioco per mettere sul terreno le basi del futuro e soprattutto iniziare a scrivere quella che sarà la prossima stagione. Come sappiamo il club friulano è sempre molto attento ai giovani che si stanno mettendo in mostra e nell'ultimo periodo è entrato nei taccuini degli scout un nuovo profilo.
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Calciomercato Udinese – Colpo dal Napoli? 5 milioni per il trequartista
Un vero e proprio colpaccio potrebbe essere messo a referto dal Napoli nel corso di quest'estate. Ecco tutti i dettagli sull'affare
Calciatore che ha tutte le qualità per prendersi un ruolo da protagonista nella massima serie del calcio italiano. Allo stesso tempo c'è da capire cosa farà l'Udinese, visto che non è l'unico club sulle sue tracce. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile affare. Colpo dal Napoli di De Laurentiis? Il punto <<<
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