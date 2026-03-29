Calciomercato Udinese – Colpo dal Napoli? 5 milioni per il trequartista

I bianconeri di Udine continuano a lavorare sul campo da gioco per mettere sul terreno le basi del futuro e soprattutto iniziare a scrivere quella che sarà la prossima stagione. Come sappiamo il club friulano è sempre molto attento ai giovani che si stanno mettendo in mostra e nell'ultimo periodo è entrato nei taccuini degli scout un nuovo profilo.