L'Udinese sta scrivendo la sua prossima stagione e proprio in queste ore arriva una importante notizia su Ehizibue
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Kingsley Ehizibue potrebbe andare definitivamente ai saluti e terminare in tutto e per tutto la sua avventura in quel di Udine nel corso dei prossimi tre giorni. Il suo contratto è in scadenza e dal prossimo primo di Luglio è libero di accasarsi dove preferisce. Nelle ultime ore sono arrivate delle notizie importanti che sembrano condurre il calciatore a quella che sarà la sua nuova avventura. Una possibilità decisamente interessante di mettersi in mostra e tornare nel campionato dove ha sempre fatto la differenza. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quella che sarà la nuova squadra del King.
Il ritorno al passato di King
Già tempo di foto per un calciatore che deve solo scrivere definitivamente e sancire il suo addio all'Udinese. La squadra che si assicurerà le sue prestazioni arriva dall'Olanda. Nessun passo in avanti nel corso degli ultimi colloqui e di conseguenza è arrivato il momento di mettere la parola fine sull'avventura del calciatore in quel di Udine dopo ben quattro stagioni. Adesso non possiamo fare altro che passare a tutti i dettagli su quella che sarà la sua nuova squadra. Una società che lo ha già accolto in passato e con cui ha reso in ottima maniera.
Ritorno in OlandaIl Pec Zwolle è la squadra che si è assicurata le prestazioni dell'esterno. L'ultima stagione di Ehizibue giocata con il team che milita nella massima serie del calcio olandese è stata un vero e proprio successo, basti pensare che sono arrivati ben otto assist. Si parla dell'annata 18/19, con il difensore laterale che torna in quella piazza ma con una consapevolezza totalmente differente. Vedremo Ehizibue se riuscirà a confermarsi in estrema forma, come dimostrato anche in Italia nel corso dell'ultima stagione soprattutto nella seconda parte dopo l'infortunio di Alessandro Zanoli
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