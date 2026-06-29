Kingsley Ehizibue potrebbe andare definitivamente ai saluti e terminare in tutto e per tutto la sua avventura in quel di Udine nel corso dei prossimi tre giorni. Il suo contratto è in scadenza e dal prossimo primo di Luglio è libero di accasarsi dove preferisce. Nelle ultime ore sono arrivate delle notizie importanti che sembrano condurre il calciatore a quella che sarà la sua nuova avventura. Una possibilità decisamente interessante di mettersi in mostra e tornare nel campionato dove ha sempre fatto la differenza. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quella che sarà la nuova squadra del King.

Il ritorno al passato di King

Ehizibue e Miranda

Già tempo di foto per un calciatore che deve solo scrivere definitivamente e sancire il suo addio all'Udinese. La squadra che si assicurerà le sue prestazioni arriva dall'Olanda. Nessun passo in avanti nel corso degli ultimi colloqui e di conseguenza è arrivato il momento di mettere la parola fine sull'avventura del calciatore in quel di Udine dopo ben quattro stagioni. Adesso non possiamo fare altro che passare a tutti i dettagli su quella che sarà la sua nuova squadra. Una società che lo ha già accolto in passato e con cui ha reso in ottima maniera.

Ritorno in Olanda

è la squadra che si è. L'ultima stagione di Ehizibue giocata con il team che milita nella massima serie del calcio olandese è stata un vero e proprio successo, basti pensare che sono arrivati ben otto assist. Si parla dell'annata 18/19, con il difensore laterale che torna in quella piazza ma con una consapevolezza totalmente differente. Vedremoin estrema forma, come dimostrato anche in Italia nel corso dell'ultima stagione soprattutto nella seconda parte dopo l'infortunio di Alessandro Zanoli