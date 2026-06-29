L’Udinese non perde tempo e subito dopo aver capito che Kingsley Ehizibue non avrebbe potuto rinnovare con il club bianconero, ha deciso di iniziare una nuova avventura nella massima serie con un nuovo calciatore che arriva sempre dalla Bundesliga. Talento che si è messo in mostra nel corso delle ultime annate ed ha ancora moltissima voglia di dire la sua con un ruolo da protagonista. Per l’esattezza arriva dal Heidenheim, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un talento di questo livello. Ecco il punto sul nuovo colpo messo a referto dall’Udinese e dalla famiglia Pozzo.

Il nuovo colpo dell’Udinese

Ehizibue e Miranda

Kingsley Ehizibue ha fatto il punto e non rinnoverà con l’Udinese. Per lui pronto un ritorno in patria dove tutto è iniziato, più precisamente con il PEC Zwolle nella massima lega del calcio olandese. L’ultima stagione vissuta in Eredivisie è stata fantastica per il ragazzo di origini nigeriane, visto che ha conquistato una rete ma soprattutto otto assist. Proprio questo rendimento li valse la possibilità di andare in Bundesliga. Campionato da cui arriverà la nuova firma dell’Udinese, secondo Fabrizio Romano è una trattativa che viaggia spedita verso la chiusura. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli.

I dettagli e il nuovo nome

Salvo clamorosi colpi di scena, il nuovo esterno che andrà a prendere il posto di Ehizibue sarà. Talento che nel corso di quest’annata ha messo a referto 27 presenze tra campionato e Coppa di Germania. Adesso una nuova avventura con un team in cui partirà dietro nelle gerarchie, ma ha grande voglia di provare a mettersi in mostra e magari scavalcare un protagonista comeche sta rientrando dall’infortunio.