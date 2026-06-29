L'Udinese ha lasciato partire il calciatore più di due stagioni fa e si parla di un elemento fondamentale nel corso della sua permanenza in quel di Udine, visto che di settimana in settimana ha sempre fatto la differenza. Nell'ultimo periodo un rendimento al di sotto delle aspettative e la solita Saudade che lo ha portato a firmare in Brasile, più precisamente al Cruzeiro. Adesso, però, sembra esserci una vera e propria rivoluzione alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il futuro del centrocampista.

Il futuro del centrocampista brasiliano

Walace, centrocampista brasiliano dell'Udinese

Il calciatore ha messo a referto due stagioni tutt'altro che positive con il Cruzeiro ed il suo futuro è tutto da scrivere e da capire, visto che è stato messo fuori rosa ufficialmente dalla società che milita nella massima serie del calcio brasiliano. Ci si aspetta un passo in avanti da parte di un talento che ha tutto per fare la differenza in Serie A. Logicamente, una situazione complessa e di conseguenza è difficile da garantire la sua permanenza nella massima serie del calcio brasiliano, con una cessione che potrebbe prendere quota proprio nel corso delle prossime ore. Passiamo ai motivi che hanno portato il ragazzo a salutare definitivamente il mondo bianconero.

Walace saluta definitivamente

La scelta è stata chiara e Walace sembrerebbe essere andato fuori rosa e di conseguenza è pronto per salutare definitivamente proprio per una questione di rendimento.che hanno portato il calciatore ad alzare bandiera bianca. Adesso non possiamo fare altro che attendere e cercare di capire quale sarà la prossima avventura per un calciatore di questo livello.