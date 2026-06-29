Un lunghissimo tira e molla tra le parti, con la società bianconera che non ha intenzione di conceder sconti ad un calciatore importantissimo per la sua rosa e che lo cederà solo davanti la giusta offerta di mercato. Una situazione sicuramente atipica visto e considerato anche l'accordo che ha già raggiunto l'Inter con Oumar Solet e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che si possa arrivare alla conclusione dell'affare. Non possiamo fare altro che andare a leggere tutti i dettagli e di conseguenza vedere quali sono i motivi che stanno portando i neroazzurri di Milano a frenare e non raggiungere quello che era uno dei primi obiettivi di mercato.

Brusca frenata dei neroazzurri

Oumar Solet

Il difensore centrale francese non ha intenzione di perdere tempo ed infatti sembra essere solo questione di qualche giorno prima che possa arrivare un vero e proprio affondo. Non da parte dell'Inter soltanto, visto che il calciatore potrebbe aprire anche ad altre società, soprattutto se dovesse essere confermato questo immobilismo. Qual è il motivo che ha portato l'Inter ad attendere così a lungo? Ad oggi non c'è una risposta vera e propria, certo è che la squadra non sta più cercando di chiudere con la celerità con cui ha trovato l'accordo con il calciatore.

Il prossimo passo

Adesso ci si aspetta qualche novità importante.per capire effettivamentedi un calciatore di questo livello.resta alla porta e spera si possa aprire una trattativa di primissimo tipo.resta la richiesta dell'Udinese che non ha intenzione di concedere sconti e di conseguenza c'è solo da capire qual è la squadra che per prima riuscirà ad arrivare a questa cifra. Non solo l'Inter e gli spagnoli, ma per il difensore qualche interessamento anche dalla Premier.