Il difensore laterale dei neroazzurri di Milano non ha intenzione di perdere il treno che lo porterebbe ad essere protagonista nel corso della prossima stagione nella massima serie del calcio italiano. Un calciatore che ha dimostrato di poter dire ancora la sua soprattutto in Serie A anche se non sarà affatto semplice. Adesso non resta che mettersi in mostra e di conseguenza continuare a lavorare cercando di capire quello che potrà essere il suo futuro a partire dal prossimo luglio (data in cui scade il suo contratto con i neroazzurri di Milano). Passiamo all'offerta che era stata presentata dalla squadra campione d'Italia, ma che proprio in queste ore è stata rispedita al mittente.

Il futuro di Matteo Darmian

Matteo Darmian, difensore laterale dell'Inter

Il calciatore ha avuto una proposta decisamente interessante. I neroazzurri hanno offerto un ruolo al di fuori del campo da gioco per averlo sin da subito protagonista, ma la realtà parla chiaro ed al momento non ci sono delle aperture da parte del laterale italiano. Proprio per questo motivo prende sempre più quota qualche altra stagione da protagonista sempre nella massima serie del calcio italiano. Diverse le squadre interessate alle sue prestazioni e tra queste sembra esserci anche l'Udinese di mister Kosta Runjaic.

I team che seguono Darmian da vicino

Sonoda estremamente vicino. Tra tutte, però, c'è proprio l'Udinese come possibile favorita visto che ha dimostrato di avere tutte le qualità per fare la differenza e soprattutto per essere la chioccia di altri talenti importanti che la società ha sulla fascia., ma anche lo stessopossono solo ricavare degli ottimi insegnamenti da un talento che ha detto la sua con la nazionale italiana, in Champions League ed ha