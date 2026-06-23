L'Udinese e l'Inter continuano a lavorare per cercare di chiudere il prima possibile un colpo di assoluto spessore. Oumar Solet è stato messo sotto osservazione e non ha intenzione di mollare il colpo, anzi si farà di tutto per arrivare alla conclusione dell'affare. Al momento la situazione sembra essersi cristallizzata visto che i neroazzurri potrebbero aver dato vita ad un nuovo colpo di mercato incredibile e di conseguenza accantonare tutte le altre piste che sono state aperte nel corso delle ultime settimane. Non ci resta che attendere e cercare di capire la fattibilità dell'affare e soprattutto qual è il motivo che ha portato a questa importante frenata.

La frenata per un super top

Franco Vazquez and Oumar Solet

La frenata è arrivata per un motivo specifico e per un calciatore che ha grande voglia di approdare in neroazzurro o meglio i neroazzurri stanno facendo di tutto per arrivarci. Nico Paz è il sogno di mercato, soprattutto dopo la rottura con il Real Madrid e l'interesse da parte dell'Inter di aggiungere alla sua rosa un talento di questo livello. Non ci resta che cercare di capire se la trattativa con Solet andrà avanti, ma soprattutto sembra già esserci il giorno in cui si cercherà di trovare una quadra definitiva.

La quadra definitiva dell'operazione

Giovedì potrebbe essere il giorno chiave, visto che se i neroazzurri non arrivassero ad avere uno spiraglio per Nico Paz potrebbero chiudere definitivamente per il difensore centrale francese. In caso contrario la possibilità che si apra la porta che. Secondo i quotidiani locali, diverse società della massima serie del calcio inglese sono interessate ad Oumar Solet ed èprima che si possa trovare una quadra definitiva. Il calciatore da ancora priorità ai neroazzurri, ma l'affare è tutt'altro che terminato.