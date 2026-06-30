L'Udinese di mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e di una nuova stagione che si deve rivelare decisamente importante e in continua crescita. Allo stesso tempo l'attenzione non può essere che su altri componenti e soprattutto su una notizia che ha ricevuto la sua ultima conferma nel corso della giornata appena trascorsa. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio, il punto sul caso del momento che è quello che riguarda Keinan Davis e Alberto Dossena. Dopo il finale rovente in quel di Cagliari è arrivata la decisione finale del giudice sportivo.

La decisione finale del giudice

Alberto Dossena

Giustizia sembra non essere stata fatta per l'attaccante dell'Udinese, visto che la decisione finale è quella di archiviare definitivamente il caso. Una scelta che non conferma quanto avvenuto nel corso del match e non giustifica tutte le proteste. Passiamo alle parole usate dal giudice stesso: "“In ordine a quanto riportato nei referti circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Cagliari Alberto Dossena nei confronti del calciatore della Soc. Udinese Keinan Devis; vista la documentazione pervenuta dalla Procura federale, dalla quale non emergono elementi che chiariscano inequivocabilmente il contenuto delle frasi rivolte da Dossena a Davis, archivia il procedimento in atto, in relazione a possibili responsabilità connesse di tesserati".

Adesso che succede?

Niente, il procedimento è stato chiuso e di conseguenza non può restare cheper quanto avvenuto sul campo da gioco, ma poco altro.