Proprio in queste ore è stato archiviato ufficialmente il caso che coinvolge il centravanti inglese Keinan Davis. Ecco tutti i dettagli sulla decisione finale

Lorenzo Focolari
- Udine
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L'Udinese di mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e di una nuova stagione che si deve rivelare decisamente importante e in continua crescita. Allo stesso tempo l'attenzione non può essere che su altri componenti e soprattutto su una notizia che ha ricevuto la sua ultima conferma nel corso della giornata appena trascorsa. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio, il punto sul caso del momento che è quello che riguarda Keinan Davis e Alberto Dossena. Dopo il finale rovente in quel di Cagliari è arrivata la decisione finale del giudice sportivo.

Davis ed Ekkelenkamp

La decisione finale del giudice

Alberto Dossena
Alberto Dossena

Giustizia sembra non essere stata fatta per l'attaccante dell'Udinese, visto che la decisione finale è quella di archiviare definitivamente il caso. Una scelta che non conferma quanto avvenuto nel corso del match e non giustifica tutte le proteste. Passiamo alle parole usate dal giudice stesso: "“In ordine a quanto riportato nei referti circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Cagliari Alberto Dossena nei confronti del calciatore della Soc. Udinese Keinan Devis; vista la documentazione pervenuta dalla Procura federale, dalla quale non emergono elementi che chiariscano inequivocabilmente il contenuto delle frasi rivolte da Dossena a Davis, archivia il procedimento in atto, in relazione a possibili responsabilità connesse di tesserati".

Adesso che succede?

Niente, il procedimento è stato chiuso e di conseguenza non può restare che la grandissima rabbia per quanto avvenuto sul campo da gioco, ma poco altro.

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