L'ultimo nonché l'unico rappresentante dell'Udinese nel corso di questo Mondiale saluta definitivamente la contesa. Una sfida decisamente interessante quella tra la Svezia e la Francia, visto che ha dato dimostrazione di quanto la nazionale Transalpina sia superiore a tutte le sue avversarie (almeno fino a questo punto della competizione iridata). Un 3-0 senza storia, ma soprattutto che ha dato ancora più luce e colore a dei calciatori fenomenali come Michael Olise e Bradley Barcola oltre il solito Kyllian Mbappé. Andiamo a vedere nel dettaglio qual è stato l'impiego per un calciatore come Jesper Karlstrom, unico baluardo dell'Udinese in questa competizione iridata.

L'ultimo ed unico baluardo dell'Udinese

Jesper Karlstrom e Amin Sarr

Una sfida decisamente complessa sotto diversi punti di vista e la scelta da parte di Graham Potter non ha fatto felici i fans bianconeri, visto che i minuti (nel corso delle ultime due sfide) per Jesper Karlstrom sono stati 0. Il mediano praticamente sempre titolare con mister Kosta Runjaic ha dovuto alzare bandiera bianca e di conseguenza farsi da parte. La scelta del coach è stata chiara e non si può fare altro che iniziare a preparare la nuova stagione con l'Udinese che per tutti inizierà il prossimo sei di giugno, ma per lui impegnato nella competizione iridata no.

La data del rientro di Karlstrom

Kosta Runjaic

Con l'inizio del ritiro in quel di Lienz (in Austria) dovrebbe esserci anche l'inizio del ritiro di Jesper Karlstrom. Molto probabile che potrebbe saltare tutta la fase al Bruseschi di Udine. Sicuramente dovrà fare il possibile per essere al meglio della forma sin dalle prime partite, non dimentichiamo chepraticamente