Il mercato sta entrando nel vivo e l'Udinese ha grande voglia di mettersi in mostra ed essere protagonista sin da subito. Una squadra che ha bisogno di fare la differenza sin da subito e mettere a referto dei passaggi importanti all'interno del suo mercato per aggiungere alla rosa degli elementi importanti. Il Galatasaray è la prima squadra messa sotto osservazione per chiudere il prima possibile l'affare Nicolò Zaniolo ed aggiungere altri calciatori decisamente interessanti alla rosa. In questo istante la trattativa sembra non andare per il verso giusto, visto che i giallorossi stanno cercando di tenersi una piccola percentuale per il futuro mentre i bianconeri hanno intenzione di esercitare unicamente la clausola del 100% ed avere il numero 10 di totale proprietà.

Un nuovo nome da Istanbul

Il direttore Gokhan Inler e mister Kosta Runjaic

Gokhan Inler nel corso di queste ore è ad Istanbul e sta cercando di mettere a referto un passaggio importante. Non solo la chiusura dell'affare che deve riportare il fantasista italiano in Italia, ma anche un nuovo nome per la difesa che potrebbe essere decisamente d'aiuto, soprattutto in caso di partenze importanti. Il profilo messo sotto osservazione porta a Nelsson che nel corso di questa stagione ha indossato la casacca dell'Hellas Verona. Una trattativa che porterebbe in quel di Udine un calciatore importante e rafforzerebbe il reparto.

Il nuovo nome per la difesa

il riscatto adopo la retrocessione nella cadetteria. L'Udinese cercherà sicuramente di abbassare le cifre ed assestarsi attorno ai 4 milioni di euro massimo per arrivare alla conclusione dell'affare.che aggiunge esperienza al reparto in caso di cessione di un top e molto probabilmente una guida per i tanti giovani interessanti che non vedono l'ora di mettersi n mostra come Mlacic e Palma.