Il mercato è sempre in subbuglio e proprio in queste ore stanno arrivando delle novità decisamente importanti per quanto riguarda il futuro di Oumar Solet. Il difensore centrale francese ha grande voglia di mettersi all'opera e sta cercando di diventare sempre più importante per la squadra di Milano che nelle ultime ore ha ricevuto una tremenda scottata per via dell'affare Marco Palestra che è saltato definitivamente. Il club deve trovare un nuovo esterno, ma nel frattempo può tornare alla carica per i difensori ed aggiungere dei profili di primissimo livello.

L'Inter torna ad accelerare per Oumar Solet

Oumar Solet

I neroazzurri di Milano hanno voglia di tornare ad accelerare per un calciatore che ha dimostrato di poter essere un perno centrale nel corso della prossima stagione anche per una super big del nostro campionato. Solo una questione di tempo prima che il difensore inizi una nuova avventura nella massima serie oppure arrivi la giusta chiamata dalla Premier League. Al momento l'Inter sembra stia tornando a spingere per arrivare il prima possibile alla fine. Una trattativa che è oramai imbastita sia come cifre che come ipotetica formula per arrivare alla fine. Circa 25 milioni di euro che dovrebbero entrare nelle casse dell'Udinese.

Questa sarà l'accelerata decisiva

dopo quanto avvenuto nel corso delle ultime ore e di conseguenza potrebbe essere solo una questione di tempo prima che. Difficilmente la società riuscirà a farsi scappare (ancora una volta) un calciatore così importante e di conseguenza è solo questione di tempo prima che ci si sieda attorno ad un tavolo e si riesca a