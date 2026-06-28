Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi passi verso il momento che deciderà quella che sarà la sua prossima stagione. Una sfida decisamente interessante tra due squadre che sanno che ha tutto per fare la differenza nel mondo del calcio italiano, ma non è ancora riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Proprio per questo motivo il mercato potrebbe regalare diverse sorprese anche di un certo livello. Nel corso delle ultime ore è stato messo sotto osservazione il numero 10 da una delle migliori squadre. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il futuro di un calciatore dallo spessore a dir poco elevato.

Nicolò Zaniolo verso i bianconeri

Kamara e Zaniolo

A Luciano Spalletti piace parecchio l'asso italiano del calcio e di conseguenza potrebbe arrivare un affondo nel corso delle ultime ore. L'accordo per il rinnovo non solo non è ancora arrivato, ma risulta essere decisamente lontano visto che il calciatore con la numero 10 ha fatto confermare al suo agente che in questo modo e con queste condizioni non si potrà andare avanti a lungo. Adesso non resta che attendere e di conseguenza cercare di capire quali potrebbe essere la cifra perfetta per arrivare alla cessione finale.

Il nuovo costo dell'operazione

L'intenzione dell'Udinese, nonostante la situazione è tutto tranne che. La richiesta iniziale (salvo clamorosi colpi di scena) dovrebbe aggirarsi attorno ai. Una cifra di primissimo livello, ma che difficilmente una società vorrebbe confermare. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che attendere il primo passo ufficiale e di conseguenza vedere l'evolvere di una situazione di questo livello.