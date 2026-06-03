Un colpo dal Real Madrid per l'Udinese della famiglia Pozzo? Questa è la notizia che sta prendendo quota nel corso delle ultime ore. La società di Udine si sta già muovendo e pare aver messo sotto osservazione uno dei talenti più cristallini della squadra della capitale spagnola nonché il team più importante del Mondo. Un affare che per certi versi ricorda quello di Iker Bravo, sperando possa regalare condizioni ma soprattutto risultati diversi. Non perdiamo un istante e passiamo subito ai dettagli di una trattativa che potrebbe regalare un nuovo talento da costruire ad un tecnico come Kosta Runjaic.

Nuovo nome da Madrid per l'Udinese

Pozzo e Larini

Secondo Gianluca Di Marzio, il nuovo talento messo sotto osservazione dalla squadra del Friuli Venezia Giulia è Cesar Palacios. Calciatore che ha già esordito al Bernabeu con la casacca del Real Madrid, ma con cui non ha ancora trovato la sua prima rete nella Liga Spagnola. Numeri decisamente promettenti, quelli messi a referto con la casacca del Castilla (seconda squadra del team che ha conquistato 15 Champions League). Nel corso di quest'ultima stagione sono 31 presenze con 15 reti, quattro assist e proprio in questi istanti si sta giocando la Promozione in Serie B spagnola da assoluto protagonista. Passiamo al possibile costo di un affare di questo livello.

Il costo dell'affare tra Real Madrid ed Udinese

Al momento c'è solo un forte interessamento come descritto dall'esperto di mercato citato in precedenza. Resta chedi un calciatore di questo livello a titolo definitivo, più probabile possa aprire ad un'operazione con diritto di recompra. Un affare in pieno stile Nico Paz, condi lancio per il nuovo che avanza. Non resta che attendere, anche se c'è già grande attenzione per quello che potrebbe essere l'ennesimo craque portato in Italia direttamente dalla famiglia Pozzo.