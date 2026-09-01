Il trasferimento di Oier Zarraga al Burgos si complica. Il club spagnolo valuta altri profili per il centrocampo e il bianconero resta in attesa.
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Il futuro di Oier Zarraga potrebbe essere ancora a Udine. Il centrocampista bianconero era finito nel mirino del Burgos, club della seconda divisione spagnola che nelle scorse ore aveva intensificato i contatti per provare a portarlo in patria. Dalla Spagna, però, arrivano aggiornamenti che sembrano complicare la trattativa.
Il Burgos cambia obiettivo
Il Burgos avrebbe infatti deciso di concentrarsi su altri profili per rinforzare il proprio centrocampo. Il nome più caldo sarebbe quello di Unai Vencedor, con il club spagnolo vicino alla chiusura dell'operazione.
Una scelta che ha inevitabilmente rallentato anche la pista che portava a Zarraga.
Il futuro resta in stand-by
La situazione del centrocampista dell'Udinese rimane quindi in attesa di sviluppi. L'opzione Burgos, che sembrava poter diventare concreta, si è complicata e il futuro del giocatore resta al momento in sospeso.
Con il mercato sempre più vicino alla chiusura, saranno ore importanti per capire se Zarraga resterà in Friuli o se emergeranno nuove opportunità per un suo trasferimento.
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