Mercato Udinese – Ianesi è un nuovo calciatore del Pontedera

Il centrocampista Ianesi passa a titolo definitivo al club toscano del Pontedera.

La squadra della famiglia Pozzo cede a titolo definitivo un talento della sua Primavera, stiamo parlando di Ianesi. Il calciatore è pronto a firmare il suo contratto per il Pontedera nelle prossime ore. La trattativa è stata lampo e si è conclusa in pochissimo tempo. Ricordiamo che il calciatore ha già giocato con la squadra che milita nel Girone B della Lega Pro. Proprio nella seconda parte di questa stagione, convincendo tutti gli addetti ai lavori e proprio in questo modo si è riusciti a concludere la trattativa senza grossi problemi. Adesso vedremo se riuscirà a mettersi in mostra ed iniziare ufficialmente una scalata che potrebbe portarlo fino alla massima serie del calcio italiano, visto che le qualità ci sono.