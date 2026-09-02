Coppa Italia e tre sfide di campionato attendono l'Udinese nel mese di settembre: ecco tutti gli impegni dei bianconeri.
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La stagione dell'Udinese entra sempre più nel vivo. Il mese di settembre si apre subito con un appuntamento da dentro o fuori: questa sera i bianconeri sfideranno il Venezia al Bluenergy Stadium nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Poi l'attenzione tornerà sul campionato, con due importanti Monday Night contro Lazio e Inter. Prima della sosta per le nazionali, la squadra di Kosta Runjaic sarà attesa anche dalla sfida casalinga contro il Cagliari.
Si parte con Udinese-Venezia
Il primo appuntamento del mese è quello contro il Venezia, in programma oggi alle 18.00 al Bluenergy Stadium. Una sfida senza possibilità di appello: chi vincerà conquisterà l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove ad attendere ci sarà l'Atalanta.
Due Monday Night consecutivi
Lunedì 7 settembre l'Udinese tornerà in campo in campionato, ancora davanti al proprio pubblico, per affrontare la Lazio alle 20.45.
Sette giorni più tardi, il 14 settembre, i bianconeri saranno invece protagonisti a San Siro contro l'Inter, sempre alle 20.45.
La chiusura contro il Cagliari
L'ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali sarà la sfida contro il Cagliari. Il match è in programma il 19 settembre alle 15.00 al Bluenergy Stadium.
Tutte le partite nel dettaglio
02/09: Udinese-Venezia (Bluenergy Stadium, ore 18.00) 07/09: Udinese-Lazio (Bluenergy Stadium, ore 20.45) 14/09: Inter-Udinese (San Siro, ore 20.45) 19/09: Udinese-Cagliari (Bluenergy Stadium, ore 15.00)
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