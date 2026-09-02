Questa sera l'Udinese affronta il Venezia nei sedicesimi di Coppa Italia. Runjaic prepara qualche cambio: ecco le probabili formazioni.
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Oggi i bianconeri scendono in campo contro il Venezia, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con l'obiettivo di conquistare il passaggio del turno e guadagnarsi la sfida contro l'Atalanta agli ottavi, in programma a dicembre.
Kosta Runjaic dovrebbe gestire le energie dei suoi con qualche rotazione, senza però rivoluzionare completamente la squadra.
Padelli in porta, torna Kabasele
Tra i pali potrebbe esserci spazio per Daniele Padelli. In difesa, invece, Christian Kabasele è pronto a tornare dal primo minuto dopo aver saltato le prime due giornate di campionato per squalifica.
Il belga dovrebbe essere affiancato da Bertola sul centrodestra e da Ebosse sul centrosinistra. Sulle corsie, Vojvoda è pronto a partire nuovamente titolare sulla destra, mentre sulla fascia opposta potrebbe esserci Arizala.
Spazio a Miller e Bayo
A centrocampo Miller potrebbe affiancare Karlstrom, mentre alle spalle della punta Runjaic potrebbe affidarsi a Unai Gomez e Gueye.
Il riferimento offensivo dovrebbe essere Bayo, rimasto a Udine per la seconda stagione consecutiva.
La possibile formazione
Udinese (3-4-2-1): Padelli; Bertola, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Arizala; Unai Gomez, Gueye; Bayo. All. Runjaic
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