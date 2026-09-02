L’Udinese è attesa dalla sfida casalinga contro il Venezia, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono proseguire il proprio cammino nella competizione e confermare l’imbattibilità in questo avvio di stagione contro una squadra che cerca invece il riscatto.

Prima dell’inizio del match, Gokhan Inler è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

“La Coppa Italia è sempre speciale”

Il direttore tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza della sfida: “La Coppa Italia è sempre un torneo speciale. Oggi chi vince va al prossimo turno e noi vogliamo esserci. Giochiamo in casa, vogliamo fare bene”.

Poi uno sguardo al percorso della squadra: “Due anni fa ci è mancata continuità, lo scorso anno abbiamo già fatto meglio. Ora siamo al terzo e vogliamo scendere in campo partita dopo partita per vincere. Ogni partita è una storia a sé, bisogna essere sempre pronti”.

Le condizioni di Zaniolo e il mercato

Inler ha poi parlato di Nicolò Zaniolo e della situazione della rosa dopo la chiusura del mercato: “Zaniolo sta meglio, ha bisogno di ancora un po’ di tempo ma è positivo. In estate sono successe un po’ di cose, ma ora lui è contento e noi siamo contenti che sia qui. È un leader, deve dare il massimo per il gruppo”.

Sul mercato, invece: “È stato intenso, abbiamo trattenuto giocatori forti, siamo contenti. Il gruppo è già consolidato”.