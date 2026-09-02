Udinese e Venezia scendono in campo al Bluenergy Stadium per i sedicesimi di Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali della sfida.
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Al Bluenergy Stadium è tutto pronto per Udinese-Venezia, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Kosta Runjaic deve fare i conti con alcune assenze importanti, mentre la squadra di Giovanni Stroppa è chiamata a reagire dopo un avvio di stagione complicato.
I due allenatori hanno scelto di apportare diverse modifiche alle rispettive formazioni, con numerose rotazioni rispetto agli ultimi impegni di campionato.
Le formazioni ufficiali
Udinese (3-4-2-1): Mrozek; Bertola, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Arizala; Gomez, Bayo; Davis.
A disposizione: Padelli, Piana, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Abankwah, Piotrowski, Ekkelenkamp, Vinciati, Ebosse, Pejicic. All. Runjaic
Venezia (3-5-2): Montipò; Halhal, Bella-Kotchap, Gomes; Sagrado, Helgason, Dagasso, Sohm, Correia; Lauberbach, Rrahmani.
A disposizione: Grandi, Pozzi, Schingtienne, Haps, Busio, Fanne, Juan Jesus, Hainaut, Berardi, Adams, Panada, Lisman, Mazzocchi, Perez. All. Stroppa
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