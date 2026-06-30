La sfida del giorno è indubbiamente quella che riguarda il capitano dell'Udinese. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Jesper Karlstrom. Il calciatore fresco di rinnovo è pronto per la prossima partita dei Mondiali che sarà tutt'altro che semplice contro quella che è la favorita numero uno ad oggi: la Francia di Didier Deschamps. Un impegno in cui bisognerà essere perfetti per raggiungere l'obiettivo finale, cioè il passaggio del turno. Impegno tutt'altro che semplice per la squadra che sta cercando di capire se effettivamente riuscirà a fare la differenza. Adesso non resta che capire se Jesper Karlstrom avrà un ruolo da protagonista in una delle partite più importanti nella storia della Svezia.

Un match decisamente importante

Jesper Karlstrom

Al momento non si sa ancora se c'è una maglia da titolarissimo riservata al calciatore svedese e di conseguenza il ballottaggio è più aperto che mai. Dall'altra parte in lotta per quella casacca c'è Bergvall. Molto dipenderà dal tipo di sfida che vorrà intraprendere Graham Potter. Il tecnico ex Brighton e Chelsea ha sicuramente un obiettivo ed è quello di tessere una fitta rete di fili e di conseguenza una trappola per la Francia che viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo aver dominato il suo girone in lungo e in largo (uno dei più complessi di tutta la competizione).

Karlstrom si scalda

Resta grande attesa per l'unico calciatore dell'Udinese presente ai Mondiali, con un sorteggio che vedrà la vincente affrontare (a sorpresa). Adesso non possiamo fare altro che attendere le formazioni ufficiali e di conseguenza le ore 22:00 per capire se effettivamente il calciatore è oramai pronto per iniziare