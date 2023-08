Mercato Udinese – Nesto pronto per la prossima avventura: il nuovo team

Ilja Nestorovski è pronto a fare un passo indietro per rilanciarsi definitivamente. Il calciatore dopo tre stagioni in bianconero fatte principalmente di tanti bassi piuttosto che di qualche alto, vuole diventare importante per una squadra di cadetteria. In queste ore sembra aver trovato l'accordo con una società che è pronta a prendersi sulle spalle il suo cartellino ed iniziare a lavorare in vista della prossima annata. Il team che ha intenzione di assicurarsi le prestazioni del macedone è la Ternana. La squadra che staziona nella seconda serie del calcio italiano ha voglia di togliersi qualche soddisfazione e sa che con un bomber come Ilja può gettare il panico nelle difese della cadetteria. Molto dipenderà sempre dalle condizioni fisiche ed atletiche del calciatore cresciuto nel Palermo. Nelle prossime ore vedremo se si chiuderà questo affare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Le parole di Mladen Samardzic <<<