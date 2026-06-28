Iker Bravo si avvicina velocemente al prossimo passo della sua carriera, con l'avventura in Spagna che non ha soddisfatto. Ecco tutti i dettagli
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Iker Bravo si avvicina a grandi passi verso la sua prossima avventura nella massima serie del calcio italiano. Al momento non ha ancora trovato una quadra e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che venga chiusa definitivamente l'operazione. La sua avventura in Spagna non ha regalato il rilancio che ci si aspettava e di conseguenza può essere solo questione di tempo prima che la società possa mettere a referto un colpo di primissimo livello. La cessione prende quota sempre di più e non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quale team è pronto a tutto pur di arrivare allo spagnolo cresciuto tra Barcellona e Real Madrid.
Il futuro di Iker Bravo è tutto da scrivere
Non possiamo che ricordare l'ottima stagione passata dal calciatore, ma allo stesso tempo un'annata deludente per quanto riguarda la stagione 2025/26. Nemmeno in Liga 2 è arrivato un impiego con continuità con la maglia del Las Palmas e la prossima scelta potrebbe essere tutta devota a trovare spazio e continuità, cosa che è mancata nel corso di questa settimana. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio il costo dell'operazione e di conseguenza la società interessata fortemente alle giocate dello spagnolo.
Il team pronto a tuttoSalvo clamorosi colpi di scena, sembra esserci un interessamento importante da parte dell'Iraklis Salonicco. Il tecnico che potrebbe allenarlo in Grecia è una vecchia conoscenza del calcio italiano ed anche per l'Udinese stiamo parlando di Walter Mazzarri. Adesso non possiamo fare altro che attendere l'evolversi della situazione, con l'Udinese che aprirebbe ad una cessione per riuscire a svuotare un reparto che tra calciatori in prestito e attualmente in rosa è sicuramente affollato.
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