Iker Bravo si avvicina a grandi passi verso la sua prossima avventura nella massima serie del calcio italiano. Al momento non ha ancora trovato una quadra e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che venga chiusa definitivamente l'operazione. La sua avventura in Spagna non ha regalato il rilancio che ci si aspettava e di conseguenza può essere solo questione di tempo prima che la società possa mettere a referto un colpo di primissimo livello. La cessione prende quota sempre di più e non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quale team è pronto a tutto pur di arrivare allo spagnolo cresciuto tra Barcellona e Real Madrid.

Il futuro di Iker Bravo è tutto da scrivere

Iker Bravo e Unai Nunez

Non possiamo che ricordare l'ottima stagione passata dal calciatore, ma allo stesso tempo un'annata deludente per quanto riguarda la stagione 2025/26. Nemmeno in Liga 2 è arrivato un impiego con continuità con la maglia del Las Palmas e la prossima scelta potrebbe essere tutta devota a trovare spazio e continuità, cosa che è mancata nel corso di questa settimana. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio il costo dell'operazione e di conseguenza la società interessata fortemente alle giocate dello spagnolo.

Il team pronto a tutto

Salvo clamorosi colpi di scena, sembra esserci un interessamento importante da parte. Il tecnico che potrebbe allenarlo in Grecia è una vecchia conoscenza del calcio italiano ed anche per l'Udinese stiamo parlando di. Adesso non possiamo fare altro che attendere l'evolversi della situazione, conche aprirebbe ad una cessione per riuscire a svuotare un reparto che tra calciatori in prestito e attualmente in rosa è sicuramente affollato.