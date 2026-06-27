Il tempo passa, ma questa trattativa sembra sempre non prendere mai quota e di conseguenza l'addio di Oumar Solet all'Udinese pare scritto ma che la sua prossima destinazione sia Milano è un'affermazione tutt'altro che certa come si poteva pensare fino a qualche settimana fa. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere quelli che sono tutti i dettagli sul nuovo nome che la squadra di Milano ha messo sotto osservazione e vorrebbe chiudere nel corso delle prossime ore. Un calciatore che ha tutte le qualità per dire la sua nella massima serie e si tratta di un talento che ha vinto davvero tutto con la maglia del Manchester City sulle spalle.

Il nome nuovo per la difesa dell'Inter

Beppe Marotta

Il nome nuovo, anzi nuovissimo arriva dal Manchester City e si tratta di un calciatore che potrebbe andare in scadenza nel corso delle prossime ore. John Stones sta vivendo un Mondiale importantissimo con la sua Inghilterra, ma il suo futuro sembrerebbe tutt'altro che scritto. L'Inter ci sta pensando seriamente, anche se l'affare sembra essere ancora nella fase iniziale. Se non dovesse essere in neroazzurro, ecco di quale squadra potrebbe diventare Oumar Solet.

Futuro da top player assicurato

A prescindere da quella che potrebbe essere la prossima squadra del difensore centrale francese, il futuro è oramai assicurato e sarà di primissimo livello. L'obiettivo per l'Udinese è quello di intascareche sono l'obiettivo principale per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime ore è stato registrato l'interesse da partee chissà che non possa arrivare l'offerta decisiva che possa sbaragliare la concorrenza. Da non dimenticare anche un interesse molto importante da parte della