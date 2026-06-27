Un nuovo incarico nella massima serie del calcio italiano per un direttore che ha scritto pagine importanti della storia bianconera e non solo. Pierpaolo Marino è uno dei grandissimo del calcio italiano che ha scoperto tantissimi talenti ed ha avuto un ruolo fondamentale in alcune delle operazioni di mercato più importanti per il nostro sport. Da più di tre stagioni si trovava fermo ai box per scelta, ma adesso sembra essere arrivata la proposta allettante e la grande voglia di mettersi in mostra in una realtà che ha bisogno di una guida di un certo livello. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla nuova squadra e la nuova avventura per il direttore.

La nuova avventura di Pierpaolo Marino

Pierpaolo Marino

A partire dal prossimo luglio il nuovo incarico di Pierpaolo Marino lo vedrà in quel di Bari con l'obiettivo di risollevare una squadra che nel corso dell'ultimo play-out è retrocessa ufficialmente in Serie C. Non dimentichiamo che Marino in passato ha già vissuto delle esperienze di questo tipo ed è una figura a cui i De Laurentiis si sono già affidati. L'obiettivo è quello di conquistare sin da subito una promozione nella categoria cadetta anche se il livello è elevatissimo. Una vera e propria B2 l'ipotetico girone C che si andrà a costruire nel corso delle prossime giornate.