Nelle ultime ore la situazione è chiara e sembra essere esplosa una vera e propria bomba di mercato. Una trattativa di primissimo livello che potrebbe saltare definitivamente nonostante il riscatto ufficiale dell'Udinese risale a solo qualche giorno fa. Nicolò Zaniolo ha voglia di mettere a referto una stagione da assoluto protagonista, ma alle sue spese e soprattutto ad un peso contrattuale che al momento l'Udinese non si può permettere di sostenere. Adesso non resta che andare a vedere nel dettaglio quale potrebbe essere la scelta e di conseguenza il prossimo passo. Ecco le ultime sul futuro di uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.

Il futuro di Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo esulta per il gol contro il Torino

Il futuro di Zaniolo difficilmente sarà all'Udinese al momento e a farlo capire ci ha pensato direttamente il suo agente, visto che in queste ore ha comunicato la trattativa in questo modo: "Ogni momento può essere quello buono per trovare una quadra, ma al momento e a queste condizioni risulta praticamente impossibile trovare un accordo definitivo". Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere le squadre che sono effettivamente interessate all'acquisizione di un ragazzo di questo livello.

Tutti i dettagli sull'affare di mercato

Tanti i team che si stanno informando per arrivare ad una quadra e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a vedereche al momento non hanno ancora affondato il colpo ma alle giuste condizioni potrebbero farlo. La richiesta dell'Udinese iniziale sarebbe di, ma non c'è ancora alcuna conferma.