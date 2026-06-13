L'Udinese deve pensare al presente ma sempre tenere uno sguardo al suo futuro visto che ha ben operato nel corso delle ultime stagioni ed è arrivato il momento di iniziare a raccogliere i frutti dell'ottimo operato messo a referto. La squadra di mister Kosta Runjaic ha ben tre calciatori di primissimo livello che potrebbero fare la differenza nel corso delle prossime settimane e a partire dall'inizio del ritiro. Profili giovani che sono pronti per prendersi un posto da protagonisti anche all'interno del nostro campionato. Non perdiamo un istante ed andiamo a vedere quello che potrebbe essere il futuro per Pejicic, Matteo Palma e Simone Pafundi.

I due della Samp

Simone Pafundi

Simone Pafundi e Matteo Palma hanno detto la loro con la casacca della Sampdoria nel corso di questa stagione. Il trequartista ha vissuto un'annata tra alti e bassi, con qualche grande prestazione che ha messo in evidenza quello che è tutto il suo potenziale. Per lui potrebbe arrivare un'altra stagione in prestito, anche se molto dipenderà dal ritiro. Il difensore centrale italiano, invece, non vede l'ora di mettersi a lavoro e dopo una seconda parte di annata da assoluto titolare con il Doria ha grande voglia di tornare ad Udine e dire la sua in Serie A. Più probabile la permanenza, visti e considerati i movimenti programmati sul mercato per la difesa.

Il futuro di Pejicic

Cresciuto nel Maribor, quest'anno ha trovato ben. Dei numeri importanti per un calciatore che ha appena compiuto 18 anni. Il ritiro sarà fondamentale anche per lui, ma potrebbe arrivare un prestito con il giocatore che metterà in mostra tutte le sue qualità magari in una Serie B. Non resta che, per i due ragazzi che hanno grande voglia di diventare protagonisti.